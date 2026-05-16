Sal Da Vinci sta partecipando all’Eurovision 2026 a Vienna con il brano “Per sempre sì”. La canzone ha ricevuto il maggior numero di ascolti tra i 37 paesi in gara, superando i 26,2 milioni di stream su Spotify. I fan di tutto il mondo hanno tradotto spontaneamente il brano in 13 lingue diverse. Mentre in Europa l’artista riceve applausi, in Italia si registrano reazioni di tipo pregiudiziale nei confronti delle sue origini napoletane.

? In Sintesi Sal Da Vinci sta dominando l’ Eurovision 2026 a Vienna con il brano “Per sempre sì”. La canzone è prima assoluta per ascolti tra i 37 Paesi in gara, superando i 26,2 milioni di stream su Spotify ed è stata tradotta spontaneamente in 13 lingue dai fan di tutto il mondo. Nonostante il trionfo internazionale e il rifiuto dell’artista di inserire frasi in inglese per preservare l’identità del brano, in Italia è esploso un caso mediatico. Il vicedirettore del Corriere della Sera, Aldo Cazzullo, ha associato la canzone ai “matrimoni della camorra”, scatenando l’indignazione del popolo partenopeo. Un doppio standard evidente se paragonato alle proteste istituzionali del 2025 contro il rapper estone Tommy Cash. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Sal Da Vinci all’Eurovision: l’Europa applaude, in Italia scatta il solito pregiudizio anti-napoletano.

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