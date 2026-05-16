C’era una volta uno scugnizzo.. Cominciano anche così le favole moderne che - "con la mano sul petto" - diventano delirio di massa, lasciandosi cullare pure da quel ‘retrogusto dolce-amaro di rossetto e caffè’. In questo 2026 romantico, in cui si balla ‘core a core’ dall’Ariston di Sanremo a Vienna per l’Eurovision (che si assegna oggi) e poi si vira per il resto Mondo tra spettacoli e concerti, Sal Da Vinci sta scoprendo che non si è mai sazi di lui, della sua voce, d’una melodia che si appiccica nella testa, una tenera ossessione internazional-popolare e che spinge a scavare cos’altro si nasconda in quel microcosmo. Sfizi (sportivamente) segreti per un uomo ormai pieno di pubbliche virtù. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sal Da Vinci alla conquista dell'Eurovision: "Il Napoli? Una malattia. De Bruyne un prof, McTominay leader"

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Sal Da Vinci, con lamore di Paola conquista lEurovision

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