Sait Dalpalù guida il sistema per un terzo mandato | nuovi volti in CdC

Dalpalù è stato confermato alla guida del sistema per un terzo mandato, con l’ingresso di alcuni nuovi membri nel consiglio di amministrazione. Tra le novità ci sono volti sconosciuti finora alle cronache, pronti a contribuire alle decisioni future. Restano aperte le questioni riguardanti le modalità di intervento sulle problematiche delle famiglie cooperative più vulnerabili, tema che sarà affrontato nel corso delle prossime riunioni del consiglio.

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? Domande chiave Quali nuove figure entreranno nel consiglio per supportare il sistema?. Come intende gestire Dalpalù le criticità delle famiglie cooperative più fragili?. Perché la scelta della continuità è fondamentale per affrontare le difficoltà attuali?. Cosa cambierà concretamente per le cooperative locali con i nuovi consiglieri?.? In Breve Riconfermati nel consiglio direttivo Maria Elisa Andreolli, Antonio Zeni e Andrea Oss.. Entrano nel gruppo Ivana Catturani, Renzo Ciola e Dino Sartori.. Nuovi consiglieri rappresentano le cooperative di Strembo, Alta Valsugana e Bassa Valsugana.. L'assemblea ordinaria dei soci si è svolta durante la 126ª edizione annuale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sait, Dalpalù guida il sistema per un terzo mandato: nuovi volti in CdC ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento «Spazi pubblici vietati senza mandato giudiziario. E basta volti coperti»Ice Out Intervista a Kendra Brooks, consigliera municipale che ha curato la stesura del pacchetto di norme per limitare i poteri dell'Ice in città... Parlamento siciliano respinge il terzo mandato ai sindaciABBONATI A DAYITALIANEWS Il voto segreto divide la maggioranza di centrodestra Per la seconda volta nel giro di poche settimane, il Parlamento... Dalpalù nominato presidente di Sait per il terzo mandatoNel corso della 126ª Assemblea Ordinaria dei Soci di Sait Coop, è stato confermato per il terzo ed ultimo mandato il presidente Renato Dalpalù. (ANSA) ... ansa.it Sait, nel 2025 le vendite hanno raggiunto i 618 milioni di euroL'assemblea dei soci di Sait Coop approva il bilancio 2025, confermando la solidità del consorzio nonostante un contesto economico internazionale complesso. Le vendite hanno raggiunto i 618 milioni di ... rainews.it