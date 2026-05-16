Sabato tra temporali e nubi | piogge in calo dopo la mattinata

Sabato mattina caratterizzato da temporali e nuvole, con piogge che si sono intensificate nelle prime ore della giornata. Le precipitazioni sono poi diminuite nel pomeriggio, portando a un calo delle piogge rispetto alla mattinata. I temporali hanno interessato principalmente alcune zone della regione, con raffiche di vento e grandinate occasionali. Le previsioni indicano che le piogge dovrebbero cessare nel tardo pomeriggio o in serata, anche se le condizioni meteorologiche continueranno a essere instabili in alcune aree.

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