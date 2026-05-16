Sabato di maltempo con allerta meteo in Abruzzo | piogge e calo termico
Nella giornata di sabato, l’Abruzzo ha registrato condizioni di maltempo con piogge diffuse e un calo delle temperature. L’allerta meteo è stata attivata a causa di precipitazioni intense e venti di burrasca che hanno caratterizzato la regione. Le temperature sono scese rispetto ai giorni precedenti, accompagnate da un miglioramento delle condizioni meteo in serata. Le autorità hanno monitorato attentamente la situazione, che ha coinvolto diverse zone con fenomeni di pioggia persistente e raffiche di vento forti.
Sabato di maltempo anche in Abruzzo con temperature in discesa un colpo di coda del freddo introdotto da forti piogge e venti di burrasca. La Protezione civile ha diramato un'allerta gialla per nove regioni: Umbria, Campania e settori di Abruzzo, Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Molise. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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