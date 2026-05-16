Rustico Madre fa il bis | il pane simbiotico made in Forlì conquista un altro premio
Durante la fiera TuttoFood, evento di rilievo nel settore agroalimentare, il Panificio di Camillo ha ottenuto un nuovo riconoscimento nazionale per il suo pane simbiotico, prodotto chiamato Rustico Madre. Questo premio si aggiunge a quelli già ricevuti in passato, confermando il successo del prodotto sul mercato. L'evento ha visto la partecipazione di numerose aziende del settore, che hanno presentato le loro novità e innovazioni nel campo alimentare.
Il Panificio di Camillo conquista un nuovo importante riconoscimento nazionale durante TuttoFood, una delle principali manifestazioni italiane dedicate al settore agroalimentare. Nell’ambito dei Surgelati & Consumi Awards, l’azienda forlivese ha ricevuto il premio “Miglior Campagna Stampa Trade”. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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