Oggi si svolge la semifinale di ritorno del campionato di rugby tra Valorugby e Viadana. Sono stati affissi numerosi cartelloni in diverse zone della città, raffiguranti alcuni dei giocatori più noti della squadra locale. Le immagini mostrano i volti di atleti come Brisighella, Brugnara, Wagenpfeil, Casilio e Sbrocco, tra gli altri. La partita rappresenta un momento importante per il club e i tifosi locali attendono con entusiasmo l’evento.

"Reggio, ci sei?". I grandi cartelloni che pubblicizzano l’attesissima semifinale scudetto di ritorno tra Valorugby e Viadana sono apparsi qua e là, in città e non solo, con i volti di Brisighella, Brugnara, Wagenpfeil, Casilio e Sbrocco, cinque dei tanti fuoriclasse del Valorugby. Al Mirabello la semifinale inizia alle 17.30 e sarà trasmessa in diretta su Rai Sport, ma ogni spettatore in più allo stadio sarà come grappa nello spirito dei Diavoli. ’Come on Reggio, you need to go big this time!’, sprona Schalk Hugo, l’elegante mediano della squadra granata: "devi mirare al grande risultato, Reggio". La squadra di Violi si trova di fronte a... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rugby, è il giorno dei giorni: "Reggio, ci sei?"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

A princesa de Gales está a ser notícia em Itália após três anos de ausência da cena internacional.

Sullo stesso argomento

LIVE Italia-Inghilterra, Sei Nazioni rugby 2026 in DIRETTA: sarà il giorno giusto per l’impresa?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Italia e...

Rugby, Sei Nazioni: Inghilterra, ci saranno tante novità contro l’ItaliaL’Inghilterra si prepara a voltare pagina in vista della sfida del Sei Nazioni 2026 contro l’Italia, in programma allo Stadio Olimpico di Roma.

È il giorno di #Malagò, anche la Serie B lo sostiene. Abete, in svantaggio, tira dritto x.com

Rugby, è il giorno dei giorni: Reggio, ci sei?Al Mirabello (ore 17,30) i Diavoli devono battere la bestia nera Viadana per sperare di proseguire la corsa scudetto. Appello ai tifosi ... ilrestodelcarlino.it

Supremazia nel Sei Nazioni: la dominanza dell'Inghilterra è un problema per il rugby femminile? reddit

Rugby, Crc: il grande giorno è arrivatoSfida da dentro o fuori per il Civitavecchia Rugby. Dopo aver chiuso al primo posto il girone 4 del campionato di serie A, i biancorossi sono pronti a giocare il primo turno dei playoff che potrebbe g ... trcgiornale.it