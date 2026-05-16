Rubano merce e incassi per migliaia di euro ai negozi dell'aeroporto di Malpensa | arrestate 7 persone
Sette persone sono state arrestate dalla polizia di Stato di Malpensa, in provincia di Varese, nell’ambito di un’operazione contro una banda che avrebbe messo a segno diversi furti nel Terminal 1 dell’aeroporto. Secondo quanto ricostruito, i membri del gruppo avrebbero rubato merce e incassi per un importo complessivo di diverse migliaia di euro. Le indagini si sono concentrate su un’attività criminale che, per settimane, avrebbe operato all’interno dell’area aeroportuale, mettendo a segno vari colpi.
La polizia di Stato di Malpensa (Varese) ha sgominato una banda che per settimane avrebbe compiuto numerosi colpi all'interno del Terminal 1. I sette avrebbero rubato soldi e merce per migliaia di euro dai punti vendita e dai magazzini. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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