Rubano il tricolore al suo posto una bandiera con la scritta Viva il Duce
Alle prime luci di questa mattina, un furto è stato scoperto davanti alla sede del circolo del Partito Democratico in una cittadina del Lazio. Un uomo ha portato via il tricolore che si trovava all’esterno e al suo posto ha lasciato una bandiera con la scritta “Viva il Duce”. La scoperta è stata fatta dai membri del circolo, che hanno immediatamente chiamato le forze dell’ordine. Gli agenti sono intervenuti sul posto per i rilievi e le verifiche del caso.
La scoperta è arrivata alle prime luci del mattino di oggi sabato 16 maggio, davanti alla sede del circolo del Partito Democratico di San Giorgio a Liri. Il tricolore che sventolava all’esterno era sparito. Al suo posto, una bandiera con una scritta inequivocabile: “Viva il Duce”. Un gesto. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
7 Gennaio 1797 – Nasce a Reggio Emilia la Bandiera Tricolore Italiana
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