Rubano il tricolore al suo posto una bandiera con la scritta Viva il Duce

Alle prime luci di questa mattina, un furto è stato scoperto davanti alla sede del circolo del Partito Democratico in una cittadina del Lazio. Un uomo ha portato via il tricolore che si trovava all’esterno e al suo posto ha lasciato una bandiera con la scritta “Viva il Duce”. La scoperta è stata fatta dai membri del circolo, che hanno immediatamente chiamato le forze dell’ordine. Gli agenti sono intervenuti sul posto per i rilievi e le verifiche del caso.

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