Rubano anche il semaforo sfiorato l’incidente
Negli ultimi giorni, in via Mentana, durante alcuni lavori alla rete fognaria, è stato segnalato il furto di una centralina di semaforo. Secondo quanto riferito, il furto ha causato il temporaneo malfunzionamento del semaforo, con il rischio di incidenti sfiorati. La zona è stata interessata dal furto, che ha coinvolto anche altri elementi della rete di illuminazione pubblica. Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire quanto avvenuto.
Si può rubare anche la centralina di un semaforo? Succede anche questo, anche se ha dell’incredibile quanto accaduto negli scorsi giorni in via Mentana, dove sono in corso alcuni lavori alla rete fognaria. In mezzo a canaline, tubature e operai, la strada è stata parzialmente chiusa, o meglio la circolazione è stata ridotta a due corsie alternate. Con tanto di due semafori volanti per regolare il traffico e i movieri di giorno. L’altro giorno, anzi l’altra notte, però, i due semafori hanno smesso all’improvviso di funzionare. Generando un certo allarme sia fra la polizia locale che fra i responsabili della ditta incaricata dei lavori, la Preve Costruzioni di Caviano, in provincia di Cuneo, incaricata da BrianzAcque. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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