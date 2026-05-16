Rubano anche il semaforo sfiorato l’incidente

Negli ultimi giorni, in via Mentana, durante alcuni lavori alla rete fognaria, è stato segnalato il furto di una centralina di semaforo. Secondo quanto riferito, il furto ha causato il temporaneo malfunzionamento del semaforo, con il rischio di incidenti sfiorati. La zona è stata interessata dal furto, che ha coinvolto anche altri elementi della rete di illuminazione pubblica. Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire quanto avvenuto.

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