Ruba una divisa da operatore Asia e va in giro per Napoli | fermata dalla Polizia in via Acton

Una donna è stata fermata dalla polizia dopo aver rubato una divisa da operatore ecologico dal deposito di Asia in via Acton. La stessa donna si era poi allontanata dalla zona indossando l'abito rubato e si aggirava per le vie di Napoli. Gli agenti sono intervenuti e l'hanno fermata poco dopo. La donna è stata portata in commissariato per gli accertamenti del caso. La polizia ha inoltre sequestrato l'abbigliamento rubato.

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