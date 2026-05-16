Ruba tombini uomo finisce in carcere

Un uomo è stato arrestato dalla polizia locale il 9 maggio a Modena mentre tentava di rubare un tombino stradale vicino al polo scolastico ‘Corni-Selmi’ in via Leonardo da Vinci. La polizia ha intercettato l’uomo mentre era ancora sul luogo del tentato furto e, dopo averlo fermato, lo ha tratto in arresto. L’uomo è stato portato in carcere e dovrà rispondere di furto aggravato. L’episodio si è verificato nel pomeriggio, intorno alle 15.

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Modena, 16 maggio 2026 – Il 9 maggio la polizia locale ha arrestato un uomo colto in flagranza mentre asportava un tombino stradale nei pressi del polo scolastico ‘Corni-Selmi’, in via Leonardo da Vinci. Durante un servizio di pattugliamento, gli agenti hanno notato un furgone Fiat Scudo aggirarsi con modalità sospette nel parcheggio antistante l’area scolastica, in prossimità della rotatoria. Il comportamento degli occupanti ha attirato l’attenzione della pattuglia: una volta fermato il mezzo, un uomo e una donna sono scesi iniziando a osservare con attenzione la zona di sosta, soffermandosi in più punti. Il monitoraggio degli operatori ha... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ruba tombini, uomo finisce in carcere ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Ruba tre motorini e fornisce false generalità: uomo finisce in carcere Violenze, minacce e offese: l’uomo finisce in carcere. Finisce l’incubo in casaDopo il provvedimento di ammonimento del questore arriva l’arresto: è stata la polizia a dare esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura...