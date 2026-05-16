Nella serata di ieri, lungo corso Vittorio Emanuele, si sono formate lunghe code per acquistare la nuova collezione di orologi da tasca Royal Pop, realizzata da Audemars Piguet e Swatch. La richiesta ha provocato tensioni tra i clienti, con alcuni momenti di scontri e spintoni mentre cercavano di entrare nei negozi. La folla si è radunata sotto le luci della strada, con molte persone rimaste all’esterno in attesa di poter acquistare gli orologi di punta.

Code lunghissime, notte all’addiaccio e momenti di tensione con spintoni e parapiglia per accaparrarsi la nuova collezione di orologi da tasca Royal Pop di Audemars Piguet e Swatch. La vendita al grande pubblico, dopo le presentazioni dei giorni scorsi, è iniziata sabato mattina ma, a Milano, davanti agli store di Piazza Gae Aulenti e Corso Vittorio Emanuele la gente si è messa in fila già da venerdì. Interminabili ore di attesa prima dell’apertura dei negozi per acquistare il nuovo cronografo e poi rivenderlo. Perché la finalità di tanto interesse non è certo il collezionismo la speculazione: il Royal Pop a edizione limitata viene infatti venduto a un prezzo variabile tra i 330 e le 400 euro, a seconda del modello e degli accessori, e poi ripiazzato, nell’intenzione dei più, sul mercato online a prezzi triplicati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Royal Pop, notte in coda e tensione alle stelle in corso Vittorio Emanuele per il nuovo orologio. Perché tutti lo vogliono?

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