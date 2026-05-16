Rovinosa caduta in mezzo alla rotonda | giovane ciclista portato in ospedale
Un giovane ciclista di 35 anni è rimasto coinvolto in un incidente questa mattina intorno alle 9 in una rotonda di via Taccone a Padenghe sul Garda. Dopo essere caduto sull'asfalto, è stato soccorso e trasferito in ospedale. La dinamica dell'incidente non è ancora chiara, ma sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per gli accertamenti del caso. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso.
È iniziato nel peggiore dei modi il weekend per un giovane ciclista di 35 anni, finito sull'asfalto di via Taccone a Padenghe sul Garda, intorno alle 9.30 della mattina di oggi – sabato 16 maggio – nei pressi della rotonda con la Strada Provinciale 25. L'uomo ha riportato lesioni serie, ma le sue. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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