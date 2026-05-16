Rossini | Rognoli sfida Olivetti sul progetto del centro congressi

Un nuovo scontro si apre tra Rognoli e Olivetti riguardo al progetto del centro congressi di Rossini. La questione principale riguarda il metodo di copertura dei 10 milioni di euro necessari per realizzare l’opera. Nel frattempo, i lavori sono stati interrotti a causa della scoperta di amianto nel sito, che ha reso necessarie operazioni di bonifica prima di poter proseguire con i lavori. La disputa tra le parti si concentra anche sulle responsabilità legate a questa interruzione.

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? Punti chiave Come verranno coperti i 10 milioni di euro per il progetto?. Perché la bonifica dell'amiato ha blcato i lavori del Rossini?. Dove parcheggeranno i congressisti in un'area priva di posti auto?. Chi finanzierà l'adeguamento antisismico della struttura dopo i fondi PNRR?.? In Breve Costi antisismici ex Rossini stimati tra 6 e 7 milioni di euro.. Spesa imprevista di 1,5 milioni di euro per bonifica amianto scuola Cesanella.. Totale progetto centro congressi potenzialmente superiore ai 10 milioni di euro.. Critiche Rognoli su carenza parcheggi e gestione verde pubblico a Senigallia.. L’ingegner Mauro Rognoli ha lanciato una sfida aperta al Sindaco Olivetti a pochi giorni dalle elezioni comunali, mettendo in dubbio la fattibilità del progetto per l’ex cinema Rossini di Senigallia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rossini: Rognoli sfida Olivetti sul progetto del centro congressi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Elezioni comunali a Viareggio, Marialina Marcucci lancia la sfida: “Centro congressi e parco del Carnevale accanto alla Cittadella”VIAREGGIO (LUCCA) – Un centro congressi d’avanguardia con 3mila posti integrato in un grande parco urbano pubblico di 86mila metri quadri. Tennis, sfida azzurra a Monaco: Olivetti sfida i top del doppioL’attenzione del circuito ATP si sposta verso la Germania per un appuntamento che vedrà coinvolto il talento italiano Albano Olivetti nel doppio...