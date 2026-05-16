Un comitato ha raccolto circa 1.200 firme per chiedere maggiore sicurezza nella zona di rondò, ottenendo la presenza delle prime pattuglie di polizia in piazza. Le richieste sono state presentate già tre anni fa, ma le pattuglie sono arrivate solo recentemente. Il gruppo intende avanzare ulteriori proposte concrete al Ministero dell’Interno per migliorare la situazione. La presenza delle forze dell’ordine si è concretizzata con le prime operazioni di controllo, mentre il comitato continua a sollecitare interventi più duraturi.

? Punti chiave Perché le pattuglie sono arrivate solo dopo tre anni di richieste?. Quali misure concrete chiederà il comitato al Ministero dell'Interno?. Come influirà il presidio fisso sulla gestione dei locali notturni?. Chi dovrà garantire la sicurezza una volta terminate le firme?.? In Breve Oltre 1.200 residenti e negozianti hanno firmato la petizione per il quartiere Rondò.. I controlli della Polizia locale sono iniziati tre giorni dopo la mobilitazione.. Il comitato chiede limiti orari ai locali e presidio fisso in piazza Trento e Trieste.. La crisi di sicurezza nel rione dura da circa tre anni di abbandono istituzionale.. Oltre 1.200 firme raccolte dal comitato Riprendiamoci piazza Trento e Trieste per esigere sicurezza nel quartiere Rondò, con i primi interventi della Polizia locale già visibili nelle piazze da tre giorni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rondò: 1.200 firme per la sicurezza e primi pattugliamenti in piazza

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