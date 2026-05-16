Roma | stagione agli sgoccioli ma Angelino resta un rebus

A pochi giorni dal derby di domenica 17, la Roma di Gian Piero Gasperini si prepara all’evento. Tuttavia, ancora non si sa se Angelino sarà a disposizione per la partita, nonostante siano passati diversi mesi dal suo rientro in gruppo. La stagione sta per concludersi, ma il suo stato di forma rimane un’incognita che tiene in sospeso tifosi e addetti ai lavori. La sua presenza o assenza potrebbe influenzare le scelte del tecnico in vista del match.

Mentre la. Roma di Gian Piero Gasperini si avvicina a grandi passi al delicatissimo derby di domenica 17, ancora una volta, a mesi dal rientro, sembra improbabile che Angelino possa far parte parte del match. Il ritorno tra i convocati è avvenuto ormai più di tre mesi fa, ma chi pensava di vedere la coppia Wesley-Angelino in azione già quest’anno è rimasto deluso. L’ultima apparizione è datata al 10 marzo contro il Pisa, quando lo spagnolo ha giocato 12 minuti, che si aggiungono ai 15 della settimana subito precedente contro il Lecce. Contro la Lazio, però, sarà probabile vedere ancora Celik sulla fascia destra, quando il campionato è ormai agli sgoccioli: proviamo allora a capire perché Angelino non sta giocando nonostante il recupero. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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