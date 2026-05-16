Roma piano cessioni FFP | svanisce l’opzione Atletico per Koné

La Roma sta pianificando di cedere almeno un giocatore di rilievo entro il 30 giugno, in risposta alle restrizioni imposte dal Fair Play Finanziario. Tra le opzioni considerate, l’interesse dell’Atletico Madrid per uno dei calciatori più importanti della rosa sembra aver perso quota, lasciando aperta la strada a eventuali altre trattative. La società ha comunicato di essere impegnata nel rispetto delle regole finanziarie e di adottare misure per adeguarsi alle nuove normative.

La Roma si prepara a sacrificare almeno uno dei suoi pezzi pregiati sul mercato entro il prossimo 30 giugno, una mossa strategica resa inevitabile dalla necessità di soddisfare i rigidi parametri economici imposti dal Fair Play Finanziario. Tra i profili che hanno attirato le maggiori attenzioni a livello internazionale spicca quello del difensore centrale Evan Ndicka, ma le manovre della dirigenza giallorossa stanno interessando molto da vicino anche la linea mediana del campo. Secondo quanto rivelato dall’esperto di calciomercato Matteo Moretto, i riflettori rimangono accesi sulla figura di Manu Koné: il centrocampista francese, infatti, è stato oggetto di una proposta diretta all’ Atletico Madrid, asse di mercato certificato da un recente contatto ufficiale intercorso tra gli intermediari del calciatore e il club iberico. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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