Roma Metro A ferma tutto il weekend | partono i bus sostitutivi

Venerdì sera, gli ultimi treni della linea Metro A smetteranno di circolare, lasciando la linea chiusa per l'intera giornata di sabato. Per garantire il trasporto durante il fine settimana, sono stati predisposti servizi di bus sostitutivi che partiranno dopo l'ultima corsa programmata. Il piano prevede che i mezzi sostitutivi siano operativi tutto il sabato, per coprire le esigenze di spostamento dei pendolari e dei cittadini che normalmente usano la metro. La linea tornerà operativa domenica sera.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave A che ora smetteranno di circolare gli ultimi treni venerdì sera?. Come funzionerà il piano dei bus per evitare il caos sabato?. Quali sono i rischi reali per la sicurezza dei passeggeri?. Quando tornerà finalmente operativa la linea dopo i lavori tecnici?.? In Breve Ultima corsa venerdì 22 maggio alle ore 21:00 dai capolinea.. Intervento tecnico per aggiornamento sistemi digitali e sicurezza convogli.. Atac attiva navette sostitutive per coprire il tragitto della linea A.. Ripristino completo del servizio previsto per domenica 24 maggio.. La linea metropolitana A di Roma subirà un blocco totale del servizio tra la sera di venerdì 22 maggio e l’intera giornata di sabato 23 maggio per interventi tecnici. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma, Metro A ferma tutto il weekend: partono i bus sostitutivi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video METRO B ROMA: Le 4 Fermate da INCUBO (Non scendere qui la sera!) Sullo stesso argomento Roma-Napoli: stop ai treni la sera, partono i bus sostitutivi? Cosa sapere Dal 1° maggio bus sostitutivi per la linea FL7 Roma-Napoli tra Latina e Minturno. Leggi anche: Metro C, un guasto manda in tilt la linea. Attivati bus sostitutivi Metro Barberini, ferma le borseggiatrici e viene aggredito dal complice: Mi ha preso a pugni roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com Roma, nascondigli nella metro per droga e refurtiva: cinque arresti della Polizia di StatoCinque arresti della Polizia di Stato nella metro di Roma: borseggi, droga, refurtiva nascosta e scambi rapidi da Battistini a Libia. ilquotidianodellazio.it Non solo borseggiatori: nella metro di Roma spuntano il crack nei calzini e l'hashish nei tombiniGli interventi lungo i binari o a ridosso delle panchine, tra manolesta e pusher pronti alla vendita di sostanze stupefacenti ... romatoday.it