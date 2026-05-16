Domenica 17 maggio alle 12:00 si disputerà il derby tra Roma e Lazio, dopo che la Prefettura ha dato l'autorizzazione. L'incontro, inizialmente soggetto a tensioni e incertezza, è stato confermato in seguito a un accordo tra l'ente e la Lega Serie A. La decisione riguarda anche tutte le partite valide per la zona Champions League, che si svolgeranno nello stesso orario. La partita si giocherà nel rispetto delle disposizioni prese in questi giorni.

Dopo il caos dei giorni precedenti, arriva finalmente l’accordo tra la Prefettura e la Lega Serie A: il derby di Roma e tutte le partite per la zona Champions si giocheranno domenica 17 maggio alle 12:00. Oltre a Roma-Lazio, scenderanno in campo anche Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli e Como-Parma. Resta invariato il programma degli Internazionali di tennis: la finale si giocherà alle 17. Il derby diventa caso politico. È nata una bufera intorno alla partita tra Roma e Lazio che nelle ultime 48 ore si è trasformato in un vero e proprio scontro istituzionale tra la Prefettura di Roma e la Lega serie A. Il match era stato programmato per domenica 17 maggio, lo stesso giorno della finale degli Internazionali d’Italia al Foro italico, praticamente nella stessa zona dello Stadio Olimpico. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12, arriva l’ok della Prefettura

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Il derby di Roma si giocherà domenica 17 maggio alle 12.30

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