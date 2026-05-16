Roma-Lazio e finale Internazionali scatta il piano sicurezza | oltre mille forze di polizia in campo

Per la partita tra Roma e Lazio e la finale degli Internazionali, è stato attivato un piano di sicurezza che prevede l'impiego di più di mille agenti delle forze dell'ordine. Le forze di polizia saranno presenti fin dalle prime ore del giorno, con l'obiettivo di garantire l'ordine pubblico e la sicurezza durante l'intera giornata. Il dispositivo di sicurezza coinvolge diverse unità e misure atte a monitorare gli accessi e prevenire eventuali situazioni di rischio.

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