Roma-Lazio e finale Internazionali scatta il piano sicurezza | oltre mille forze di polizia in campo

Da periodicodaily.com 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la partita tra Roma e Lazio e la finale degli Internazionali, è stato attivato un piano di sicurezza che prevede l'impiego di più di mille agenti delle forze dell'ordine. Le forze di polizia saranno presenti fin dalle prime ore del giorno, con l'obiettivo di garantire l'ordine pubblico e la sicurezza durante l'intera giornata. Il dispositivo di sicurezza coinvolge diverse unità e misure atte a monitorare gli accessi e prevenire eventuali situazioni di rischio.

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(Adnkronos) – Saranno oltre mille gli operatori delle forze di polizia in campo già dalle prime ore di domani mattina, domenica 17 maggio, per gestire l'ordine pubblico nell'area del Foro Italico e nelle zone limitrofe in occasione del capitolino Roma-Lazio e della finale degli Internazionali di tennis. E' quanto previsto, tra l'altro, nell'ordinanza della questura. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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