Roma il San Camillo cambia volto | riapre l’area Accoglienza Triage ed Emergenza-Urgenza

A circa un anno dall’inizio dei lavori, l’ospedale di Roma ha riaperto le aree dedicate all’accoglienza, al triage e all’emergenza-urgenza. Sono stati creati nuovi spazi e percorsi migliorati per facilitare l’ingresso e la gestione dei pazienti. La ristrutturazione si è concentrata sui reparti di pronto soccorso, con l’obiettivo di ottimizzare le procedure e ridurre i tempi di attesa. La riapertura riguarda le parti dell’ospedale che, per diversi mesi, erano state temporaneamente chiuse per lavori di ampliamento e rinnovamento.

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Roma, 16 maggio 2026 – Nuovi spazi, nuovi percorsi, nuova accoglienza. A quasi un anno dall’avvio del profondo processo di riqualificazione, il Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini cambia volto: riapre la nuova area di Accoglienza, Triage ed Emergenza-Urgenza, oltre 650 metri quadri completamente rinnovati e ridisegnati nei percorsi interni per offrire un elevato livello di sicurezza, tecnologia e comfort. Un intervento atteso, che risponde alle esigenze di una delle strutture più sollecitate del centro Italia: nel 2025 il Pronto Soccorso ha registrato oltre 60mila accessi, 268 pazienti elitrasportati e più di 17mila codici rossi e gialli. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video BUEN CAMINO Trailer Ufficiale (2025) Checco Zalone | Al Cinema Sullo stesso argomento L’equipe di emergenza-urgenza e area critica in cattedra a RomaUn appuntamento che ha visto in prima linea i professionisti del Dipartimento emergenza-urgenza e area critica dell’Ausl di Piacenza guidato da... Leggi anche: San Camillo, pronto soccorso rinnovato con shock room e area per supercontagiosi Leggi la notizia : Inaugurato il Nuovo Pronto Soccorso del San Camillo: La Speranza di Un Servizio Migliore per i Romani Finalmente una buona notizia per i cittadini di Roma e provincia: è stato inaugurato il nuovo pronto soccorso dell’ospedale… #SanCamil x.com Mastectomia San Camillo Maggiulli reddit Rinnovato il pronto soccorso del San Camillo: nuova shock room e più spazio per i pazienti graviInaugurato dal presidente regionale Francesco Rocca il nuovo pronto soccorso del San Camillo di Roma: 650 metri quadrati rinnovati per una delle aree emergenza ... fanpage.it San Camillo, il Pronto Soccorso cambia volto: nuova accoglienza e triage per migliaia di romaniAl San Camillo cambia l’ingresso dell’emergenza: nuovo triage, spazi più sicuri e percorsi pensati per chi arriva in Pronto Soccorso. romait.it