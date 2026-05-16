Roma Gasperini alla vigilia del derby | Vogliamo la Champions
Domani allo Stadio Olimpico si disputa il Derby della Capitale tra le squadre di Roma e Lazio, nella trentasettesima giornata di Serie A. La Roma punta a consolidare la qualificazione in Champions League, con il tecnico che ha espresso la volontà di ottenere un risultato positivo. La partita si giocherà alle ore 12:00 e rappresenta un momento importante per le due formazioni in un campionato ancora aperto. Entrambe le squadre sono in corsa per obiettivi di classifica e punti fondamentali.
La Roma si proietta verso il decisivo Derby della Capitale con la ferma intenzione di blindare la qualificazione in Champions League, una sfida totale che accenderà lo Stadio Olimpico domani alle ore 12:00 in occasione della trentasettesima giornata di Serie A. Nel primo pomeriggio di oggi, giornata di vigilia, il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini è intervenuto direttamente dalla sala stampa del centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria per fare il punto sui temi caldi della stracittadina e sulle prospettive societarie. L’allenatore di Grugliasco non si è nascosto dietro la diplomazia, analizzando a fondo sia l’importanza della presenza fisica della proprietà americana sia le insidie psicologiche di una partita che sfugge a ogni logica di classifica. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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