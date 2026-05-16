Roma Gasperini alla vigilia del derby | Vogliamo la Champions

Domani allo Stadio Olimpico si disputa il Derby della Capitale tra le squadre di Roma e Lazio, nella trentasettesima giornata di Serie A. La Roma punta a consolidare la qualificazione in Champions League, con il tecnico che ha espresso la volontà di ottenere un risultato positivo. La partita si giocherà alle ore 12:00 e rappresenta un momento importante per le due formazioni in un campionato ancora aperto. Entrambe le squadre sono in corsa per obiettivi di classifica e punti fondamentali.

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