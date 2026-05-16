Roberto Sarno live al Circolo Aurora
Domenica 17 maggio, il musicista toscano di adozione terrà un concerto al Circolo Aurora di Arezzo, presentando il suo terzo album intitolato “Una pioggia sottile”. L'album è stato pubblicato dalla etichetta Radici Music Records. L’evento si svolgerà nella città toscana e vedrà protagonista l’artista con il suo repertorio. La serata è annunciata come un’occasione per ascoltare dal vivo le nuove composizioni.
Arezzo, 16 maggio 2026 – Domenica 17 maggio il musicista toscano di adozione Roberto Sarno, presenta al Circolo Aurora di Arezzo il suo ultimo e terzo album “Una pioggia sottile”, uscito per Radici Music Records. Roberto Sarno dalla fine degli anni ’80, prima con i Dive, e dopo attraverso altri progetti, collaborazioni e produzioni per altri artisti, si è segnalato nel panorama indipendente italiano per la sua capacità di fondere il suo sound writing personale e creativo e senza barriere di genere, esplorando anche l’elettronica, proponendo concerti sia elettrici che acustici, ma sempre più rivolti alla ricerca dell’emotività e dell’istinto.... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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