Domenica 17 maggio, il musicista toscano di adozione terrà un concerto al Circolo Aurora di Arezzo, presentando il suo terzo album intitolato “Una pioggia sottile”. L'album è stato pubblicato dalla etichetta Radici Music Records. L’evento si svolgerà nella città toscana e vedrà protagonista l’artista con il suo repertorio. La serata è annunciata come un’occasione per ascoltare dal vivo le nuove composizioni.

Arezzo, 16 maggio 2026 – Domenica 17 maggio il musicista toscano di adozione Roberto Sarno, presenta al Circolo Aurora di Arezzo il suo ultimo e terzo album “Una pioggia sottile”, uscito per Radici Music Records. Roberto Sarno dalla fine degli anni ’80, prima con i Dive, e dopo attraverso altri progetti, collaborazioni e produzioni per altri artisti, si è segnalato nel panorama indipendente italiano per la sua capacità di fondere il suo sound writing personale e creativo e senza barriere di genere, esplorando anche l’elettronica, proponendo concerti sia elettrici che acustici, ma sempre più rivolti alla ricerca dell’emotività e dell’istinto.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Roberto Sarno live al Circolo Aurora

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