Rivoluzione Promoberg targata Agnelli Dalle kermesse ai dipendenti | tutti i nodi

Una nuova fase prende avvio all’interno dell’azienda, con una strategia presentata dal nuovo dirigente che ha criticato apertamente le gestioni precedenti. Durante un incontro, sono stati affrontati vari aspetti organizzativi e comunicativi, coinvolgendo sia le attività pubbliche che i dipendenti. La discussione ha messo in evidenza le differenze tra le precedenti modalità di gestione e le nuove scelte operative, senza fornire dettagli specifici sui piani futuri o sui cambiamenti strutturali già avviati.

CAMBIO DI PASSO. Il neo eletto, nel presentare la strategia, non risparmia critiche alle precedenti gestioni: «Non esiste affidare tutto all’a.d. e niente al presidente. Due possibili nuove fiere su plastica e medicale». Doveva essere un incontro con la stampa per illustrare la visione strategica del neo presidente di Promoberg, Paolo Agnelli, freschissimo di elezione, dato che risale a lunedì 11 maggio. E così è stato, ma alla maniera di Agnelli, che di peli sulla lingua non ne ha. E dire che i toni iniziali erano stati persino concilianti: «Il mio stile di presidenza sarà improntato all’ascolto e alla collaborazione», perché «solo lavorando in squadra potremo superare le sfide del mercato». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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