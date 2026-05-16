Risotteria Melotti a Isola della Scala | in menù le ricette di Mamma Rosetta

A Isola della Scala, in provincia di Verona, la famiglia Melotti si occupa di coltivare riso italiano dal 1986, concentrandosi su varietà come Vialone Nano e Carnaroli. La risotteria Melotti propone nel suo menù ricette ispirate alla tradizione di Mamma Rosetta, utilizzando i prodotti di punta coltivati in loco. Le coltivazioni si trovano nel cuore della bassa pianura veronese, dove la famiglia dedica tempo e attenzione alla produzione di riso di alta qualità.

Nel cuore della bassa pianura veronese, ad Isola della Scala, la famiglia Melotti coltiva con passione e dedizione le migliori varietà di riso italiane, tra cui il pregiato Vialone Nano e il Carnaroli, dal lontano 1986. Giuseppe Melotti, insieme alla moglie Rosetta e ai figli Luca, Gianmaria e. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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