Risate per Lautaro Martinez | Dumfries scherza su capitano ‘arrabbiato’ dopo vittoria per 2-0

Dopo la vittoria per 2-0 in Coppa Italia, l’atmosfera tra i giocatori dell’Inter si è fatta più rilassata. Dumfries ha scherzato sul comportamento del capitano, che sembrava arrabbiato durante il match. I compagni hanno reagito con risate, creando un momento di leggerezza nel post partita. La squadra ha festeggiato il successo, e tra i giocatori si sono notate battute che hanno contribuito a mantenere un clima disteso.

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