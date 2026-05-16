Risate per Lautaro Martinez | Dumfries scherza su capitano ‘arrabbiato’ dopo vittoria per 2-0
Dopo la vittoria per 2-0 in Coppa Italia, l’atmosfera tra i giocatori dell’Inter si è fatta più rilassata. Dumfries ha scherzato sul comportamento del capitano, che sembrava arrabbiato durante il match. I compagni hanno reagito con risate, creando un momento di leggerezza nel post partita. La squadra ha festeggiato il successo, e tra i giocatori si sono notate battute che hanno contribuito a mantenere un clima disteso.
Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. ROME, ITALY – 13 MAGGIO: Lautaro Martinez dell’FC Internazionale Milano festeggia dopo la vittoria nella finale di Coppa Italia contro la SS Lazio, tenutasi allo Stadio Olimpico. Questo successo arriva in un momento significativo per la squadra, riportando il trofeo a Milano dopo un’annata difficile. (Foto di Tullio M. PugliaGetty Images) Nel post partita, Lautaro Martinez ha commentato l’importanza di questo trofeo, sottolineando che “non è stato facile” per l’Inter realizzare la Double di Serie A e Coppa Italia dopo le delusioni della stagione precedente. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
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