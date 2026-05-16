Rinnovabili e carbone le promesse da marinaio di Xi Jinping

La Cina si presenta come il principale produttore di tecnologie e infrastrutture per le energie rinnovabili, mentre nello stesso tempo continua a fare affidamento sul carbone come fonte energetica principale. Il paese ha annunciato piani ambiziosi per aumentare la capacità di energia pulita, ma la sua dipendenza dal carbone rimane consistente. Queste dichiarazioni sono state fatte nonostante le promesse di riduzione delle emissioni e di una transizione energetica più sostenibile. La situazione mostra un quadro complesso di impegni e reali pratiche.

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Può il Paese più inquinante del mondo essere anche il maggior dispensatore di tecnologie e infrastrutture per le rinnovabili? Sì, la Cina può. Quando si parla di transizione è pressoché impossibile non soffermarsi, almeno per un istante, sul Dragone. Il quale rifornisce mezzo pianeta di pannelli solari, pale eoliche grazie al catalogo green più grande del mondo. Non è sempre un buon affare, perché a volte ci va di mezzo la sicurezza dei dati sensibili, la qualità delle tecnologie e persino lo spionaggio. Lo dimostra la montante e costante crisi di rigetto dell’Europa, sempre più mal disposta all’acquisto di prodotti cinesi legati alla transizione. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Rinnovabili e carbone, le promesse da marinaio di Xi Jinping ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Cos’è la ‘trappola di Tucidide’ evocata da Xi JinpingRoma, 14 maggio 2026 - Che cos'è la 'trappola di Tucidide' evocata da Xi Jinping durante l'incontro con Donald Trump? La domanda posta del presidente... Il pranzo di lavoro, le promesse, i nodi da sciogliere. Trump: "Con Xi conclusi accordi commerciali fantastici"Se il day one della trasferta istituzionale di Donald Trump in Cina è coinciso con oltre due ore di colloqui con Xi Jinping nella Grande Sala del... Con il gas a buon mercato c'è andata bene sino al 2022. Dobbiamo ridurre la quota da gas. Il nucleare in Italia è impopolare e richiede tempi lunghi. Le rinnovabili sono discontinue e il carbone è legato a ETS. Necessita un mix per i prox 20 anni. Nuke estero x.com Ti lascia a bocca aperta: Il regolatore afferma che l'aumento delle batterie domestiche e dei pannelli fotovoltaici mette a portata di mano l'82% di rinnovabili reddit Ecco perché le rinnovabili rischiano di fare lo sgambetto al campo largoIl caso Todde mette a nudo le contraddizioni del campo largo sulle rinnovabili. Il campo largo rischia di dividersi sulla transizione ... policymakermag.it La Camera (Irena): le rinnovabili costeranno meno del carboneLe rinnovabili superano i combustibili fossili come opzione più conveniente, guidando il mercato energetico. Il 2025 sarà un anno record per l'installazione di nuova capacità rinnovabile, nonostante ... milanofinanza.it