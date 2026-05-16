Oggi il quotidiano apre con un articolo dedicato alla riforma della polizia locale, sollevando diverse riflessioni sul tema. Si evidenzia come il ministro competente sia chiamato a intervenire su un’occasione importante, sottolineando l’importanza di un intervento concreto. La prima pagina presenta anche un commento sullo stato attuale del settore, evidenziando il contrasto tra aspettative e realtà, e portando alla luce alcune criticità che coinvolgono le forze di polizia sul territorio.

Oggi la prima pagina de Il Tempo ci rende insieme felici e tristi. Il cortocircuito è evidente: da un lato c'è un governo che sta centrando risultati molto importanti nel contrasto all'immigrazione illegale, e dall'altro c'è invece una galassia ideologizzata che non si tira più indietro rispetto a nulla, nemmeno davanti ai bambini. Il Viminale (dal primo gennaio fino a ieri) ha reso noto un notevolissimo meno 53% di sbarchi rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Non solo bene, dunque, ma addirittura benissimo. E sono dati che precedono l'operatività di quella lista unica europea di paesi africani e asiatici verso cui si potranno effettuare rimpatri. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Riforma della polizia locale. Ministro Piantedosi, ci pensi lei, è una grande occasione da sfruttare

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Dl sicurezza, Piantedosi: Faremo correzione sulla norma dei rimpatri

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