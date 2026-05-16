Riforma della polizia locale Ministro Piantedosi ci pensi lei è una grande occasione da sfruttare
Oggi il quotidiano apre con un articolo dedicato alla riforma della polizia locale, sollevando diverse riflessioni sul tema. Si evidenzia come il ministro competente sia chiamato a intervenire su un’occasione importante, sottolineando l’importanza di un intervento concreto. La prima pagina presenta anche un commento sullo stato attuale del settore, evidenziando il contrasto tra aspettative e realtà, e portando alla luce alcune criticità che coinvolgono le forze di polizia sul territorio.
Oggi la prima pagina de Il Tempo ci rende insieme felici e tristi. Il cortocircuito è evidente: da un lato c'è un governo che sta centrando risultati molto importanti nel contrasto all'immigrazione illegale, e dall'altro c'è invece una galassia ideologizzata che non si tira più indietro rispetto a nulla, nemmeno davanti ai bambini. Il Viminale (dal primo gennaio fino a ieri) ha reso noto un notevolissimo meno 53% di sbarchi rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Non solo bene, dunque, ma addirittura benissimo. E sono dati che precedono l'operatività di quella lista unica europea di paesi africani e asiatici verso cui si potranno effettuare rimpatri. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Dl sicurezza, Piantedosi: Faremo correzione sulla norma dei rimpatri
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