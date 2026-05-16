Riconoscimenti agli agenti di polizia che soccorsero un camionista in A14 e ai 100 eroi della frana di Petacciato
Durante la partenza dell’ottava tappa del Giro d’Italia 2026, sono stati consegnati riconoscimenti a diversi agenti di polizia che hanno prestato soccorso a un camionista in A14 e ai volontari coinvolti nella frana di Petacciato. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera di gratitudine, con premi ufficiali assegnati ai soccorritori per il loro intervento rapido e efficace. L’evento ha avuto luogo nel contesto della manifestazione sportiva, che ha attirato numerosi spettatori e partecipanti.
La partenza da Chieti dell’ottava tappa del Giro d’Italia 2026 è stata anche l’occasione per premiare gli “eroi della sicurezza”. Un'iniziativa nata dalla collaborazione tra polizia di Stato e Autostrade per l’Italia, giunta alla 15esima edizione, per valorizzare l’operato degli agenti e degli. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
ELOGIO A TRE AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE PER UN INTERVENTO DI C0855
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