Ricina nel sangue di madre e figlia spunta un profilo online | la Procura cerca l’utente fantasma

Una donna e sua figlia sono state trovate con tracce di ricina nel sangue, portando le autorità a indagare su un possibile collegamento con un profilo online anonimo. Nei mesi prima del decesso, l’utente ha pubblicato contenuti che ora vengono esaminati dagli investigatori. La procura sta cercando di identificare l’autore di questo profilo, che risulta essere un “utente fantasma” senza nome reale associato. Le indagini si concentrano sulla connessione tra le attività digitali e il caso di avvelenamento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Un profilo anonimo, attivo in rete nei mesi precedenti la morte di una donna e di sua figlia, è finito al centro di nuovi accertamenti investigativi. Gli inquirenti stanno verificando una serie di ricerche e interventi in community online ritenuti compatibili con l’interesse per la ricina, sostanza altamente tossica e priva di un antidoto specifico. Le tracce digitali, ora oggetto di analisi, potrebbero rappresentare un elemento utile a chiarire l’origine del veleno e la dinamica di un caso che ha scosso un piccolo comune molisano. Il fascicolo, coordinato dalla Procura competente sul territorio, si è arricchito nelle ultime ore di un nuovo filone: l’identificazione dell’utente che avrebbe cercato informazioni su semi di ricino, modalità di reperimento e possibile tracciabilità degli acquisti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Madre e figlia avvelenate: si cerca ricina nel sangue del marito sopravvissutoNel cuore di un Molise devastato dall’alluvione delle ultime ore, prende forma un caso che intreccia tragedia familiare e mistero investigativo. Giallo dopo Natale: madre e figlia morte, nel sangue ricina, spunta l’ipotesi di duplice omicidioABBONATI A DAYITALIANEWS Lunghe ore di interrogatorio per i familiari Nuovi sviluppi nelle indagini sulla morte di Sara Di Vita e della madre... Trentacinque giorni e cento testimoni dopo la scoperta della ricina nel sangue di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, gli inquirenti che lavorano al giallo di Pietracatella sono convinti di avere finalmente in mano il possibile movente. Che gira attorno a cinque sosp x.com Oggi ho scoperto l'incidente di ?or?e Martinovi?, una bottiglia di vetro nell'ano di un contadino nel maggio 1985 a Gjilan, in Kosovo, che ha portato alla successiva dissoluzione della Jugoslavia e alla formazione di sette paesi distinti. reddit Morte avvelenate dalla ricina, dubbi della zia di Antonella e accusa sull'omicidio: Qualcuno sa e non parlaCaso ricina a Pietracatella, la zia di Antonella rompe il silenzio: Omicidio studiato, qualcuno in famiglia sa ma non parla nessuno ... virgilio.it Madre e figlia morte avvelenate, la dose di ricina 50 volte superiore alla soglia letale. Inutilizzabile il sangue del maritoGli esiti acquisiti risultano complessivamente convergenti nel sostenere l'ipotesi di un'esposizione acuta a ricina e del conseguente quadro di intossicazione acuta. Per ... ilmessaggero.it