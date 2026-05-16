È stata riaperta al pubblico la falesia "Ferrata Romana Nesi", nel territorio di Loro Ciuffenna, all’interno del comprensorio del Pratomagno, dopo gli interventi e le verifiche tecniche che hanno consentito il ripristino delle condizioni di sicurezza necessarie alla fruizione. L’area, tra le principali del territorio dedicate all’arrampicata sportiva, rappresenta da anni un punto di riferimento per appassionati e climber anche provenienti da fuori provincia. La falesia è caratterizzata dalla presenza di numerose vie attrezzate di diversa difficoltà, immerse in un contesto naturalistico di particolare pregio, che contribuisce a renderla una meta stabile per l’outdoor toscano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Riaperta la Ferrata Romana Neri. La parete dedicata all’arrampicata

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