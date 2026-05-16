Rexer soluzioni immobiliari per tutti

Da ilrestodelcarlino.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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"Una realtà giovane, ma con esperienza alle spalle", arrivata a coniare un nuovo termine: warmtech. "Si tratta di un valore imprescindibile offerto dai consulenti, che seguono clienti nell’iter della compravendita immobiliare con soluzioni altamente tecnologiche in grado di semplificare il lavoro dell’agente e trasmettere vantaggi", puntualizzano Matteo Civaschi e Ida Cacciapaglia, rispettivamente Cmo e Marketing communication manager di Rexer. "Siamo un’agenzia di nuova generazione, nata due anni e mezzo fa dalla partnership tra Homepal, pioniere del proptech, Intesa Sanpaolo e Bper banca – proseguono Civaschi e Cacciapaglia –. Siamo presenti in tutta Italia e copriamo il territorio grazie a soluzioni digitali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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