"Una realtà giovane, ma con esperienza alle spalle", arrivata a coniare un nuovo termine: warmtech. "Si tratta di un valore imprescindibile offerto dai consulenti, che seguono clienti nell’iter della compravendita immobiliare con soluzioni altamente tecnologiche in grado di semplificare il lavoro dell’agente e trasmettere vantaggi", puntualizzano Matteo Civaschi e Ida Cacciapaglia, rispettivamente Cmo e Marketing communication manager di Rexer. "Siamo un’agenzia di nuova generazione, nata due anni e mezzo fa dalla partnership tra Homepal, pioniere del proptech, Intesa Sanpaolo e Bper banca – proseguono Civaschi e Cacciapaglia –. Siamo presenti in tutta Italia e copriamo il territorio grazie a soluzioni digitali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Rexer, soluzioni immobiliari per tutti"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

"Compravendite immobiliari senza sorprese": ciclo di formazione per agenti immobiliariPisa, 10 marzo 2026 – Prende il via “Compravendite immobiliari senza sorprese”, il ciclo di incontri di formazione dedicato agli agenti immobiliari...

"Così l’intelligenza artificiale rivoluziona i servizi immobiliari"Il gruppo immobiliare Iservice è un esempio unico in Regione come realtà organizzativa e probabilmente anche a livello nazionale, con l’impiego anche...

Rexer: confermati i vertici e nuovi ingressi nel cda. Provvigioni +20% nel 2025Rexer ha rinnovato il cda e approvato il bilancio 2025. La società ha inoltre aperto 5 nuove sedi fisiche nei primi mesi del 2026. simplybiz.eu

Rexer, la partnership tra Intesa Sanpaolo, Homepal e Bper Banca per vendere casaUn’agenzia immobiliare innovativa che combina l’approccio tradizionale del real estate alla tecnologia che le permette di operare direttamente e con uno standard ben preciso, su tutto il territorio ... corriere.it