Restanza e Ritornanza | a Eboli il futuro sostenibile tra tecnologia e territorio

Non è solo una questione di ecologia, ma di identità, economia e innovazione. Il prossimo 19 maggio 2026, a partire dalle 19, la città di Eboli diventerà il centro del dibattito sulla sostenibilità con l’evento intitolato: "Restanza e ritornanza: best practices e governance nei progetti di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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