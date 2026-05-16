Resistenza | arrivano le memorie del comandante Pietro Mauri

Sono state pubblicate le memorie del comandante Pietro Mauri, rivelando dettagli sulla sua figura durante la guerra in Spagna. I diari inediti forniscono testimonianze sulla vita e le attività clandestine dell’ottava Brigata Garibaldi. Le annotazioni offrono uno sguardo diretto sui momenti più significativi e le sfide affrontate dal comandante Mauri nel corso del conflitto. Questi documenti rappresentano un contributo importante alla conoscenza storica di quel periodo e delle persone coinvolte.

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