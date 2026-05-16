Resistenza | arrivano le memorie del comandante Pietro Mauri
Sono state pubblicate le memorie del comandante Pietro Mauri, rivelando dettagli sulla sua figura durante la guerra in Spagna. I diari inediti forniscono testimonianze sulla vita e le attività clandestine dell’ottava Brigata Garibaldi. Le annotazioni offrono uno sguardo diretto sui momenti più significativi e le sfide affrontate dal comandante Mauri nel corso del conflitto. Questi documenti rappresentano un contributo importante alla conoscenza storica di quel periodo e delle persone coinvolte.
? Domande chiave Chi era davvero il comandante Pietro Mauri durante la guerra in Spagna?. Cosa rivelano i diari inediti sulla vita clandestina dell'ottava Brigata Garibaldi?. Come ha influenzato la militanza internazionale di Tabarri la resistenza romagnola?. Perché questi documenti privati sono fondamentali per ricostruire la storia locale?.? In Breve Donazione di Bruna Tabarri all'Istituto per la Storia della Resistenza di Forlì-Cesena.. Memorie scritte e atti dell'ottava Brigata Garibaldi Romagna in fase di catalogazione.. Militanza di Ilario Tabarri nel Battaglione Garibaldi durante la Guerra civile spagnola.. Confinamento a Ventotene nel 1941 prima del comando partigiano in Romagna. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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