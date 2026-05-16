Domani sera, al PalaPirossigeno, si terrà una partita importante tra Rende e Cinquefrondi, valida per la Serie B. La sfida rappresenta un momento cruciale per la squadra di casa, che cerca di conquistare i punti necessari per evitare lo spareggio. La partita si preannuncia tesa, con i giocatori pronti a confrontarsi sotto la pressione dell’evento. La vittoria potrebbe permettere al Rende di concludere il campionato senza ulteriori incontri decisivi.

? Punti chiave Come farà il Rende a chiudere la serie senza lo spareggio?. Chi riuscirà a gestire la pressione del PalaPirossigeno domani sera?. Perché il Cinquefrondi punta sulla rivincita dopo la Coppa Calabria?. Cosa cambierà per il volley locale con l'ascesa in Serie B?.? In Breve Rende punta alla promozione dopo la vittoria al tie-break nella prima gara.. Possibile spareggio a Cinquefrondi il 24 maggio in caso di parità.. Coach Serpa guida la Milani dopo il titolo Coppa Calabria a Siderno.. Tecnico Albanese guida Cinquefrondi dopo l'eliminazione subita dalla Milani in semifinale.. Domani sera alle ore 20:30, il PalaPirossigeno di Quattromiglia ospiterà la seconda gara della finale playoff di Serie C maschile tra la New Tech Pallavolo Milani Rende e la Diper Jolly Cinquefrondi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rende, l’occasione per la Serie B: sfida decisiva contro Cinquefrondi

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