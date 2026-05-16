È stato recuperato il corpo di un solo sub coinvolto in un incidente in mare. Le operazioni di salvataggio sono state condotte con cautela da parte di professionisti del settore. Un testimone ha commentato che tutti i partecipanti erano sub esperti e attrezzati adeguatamente. Un familiare ha espresso il suo dolore, affermando che la vittima rappresentava il suo futuro e che non sa come procedere senza di lei, sottolineando il legame stretto con la persona scomparsa.

"Lei era il mio futuro. La immaginavo come compagna, come madre dei miei figli. Non ho idea di come potrò fare senza". Non si dà pace Federico, 26 anni, fidanzato di Giorgia Sommacal. Ieri ha trovato la forza di presentarsi al bar della stazione di Pegli, quartiere di Genova, dove lavora. Ma ha la testa (e il cuore) là sotto, in quella grotta delle Maldive che si è inghiottita la sua ragazza, i suoi sogni, i suoi progetti. "Avrebbe dovuto laurearsi tra un mese, la aspettavo per il mio compleanno, poi saremmo partiti per l'Egitto con i suoi genitori". Carlo Sommacal, papà di Giorgia e marito di Monica Montefalcone, ha gli occhi altrove ma non si sottrae a chi gli chiede un commento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Recuperato il corpo di un solo sub. "Erano tutti cauti ed esperti"

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Frattura di Clavicola: i tempi di recupero non sono uguali per tutti!

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