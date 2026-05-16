Real Sociedad-Valencia domenica 17 maggio 2026 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Doppia chance esterna ad Anoeta?
Domenica 17 maggio 2026 alle 19:00 si disputa la partita tra Real Sociedad e Valencia. Per questa sfida sono state rese note le formazioni ufficiali e le quote dei pronostici, con particolare attenzione alla doppia chance a favore della squadra ospite, in trasferta ad Anoeta. La lotta per la salvezza in Liga coinvolge numerose squadre, tra cui il Valencia, che attualmente ha 43 punti e un vantaggio considerevole sulle ultime in classifica. Le ultime due partite saranno decisive per entrambe le formazioni.
La lotta salvezza in Liga coinvolge davvero tantissime squadre, che nelle ultime due partite si giocano la stagione: una di queste è il Valencia, che ha 43 punti ed un vantaggio importante sulle terzultime. I Pipistrelli saranno impegnati ad Anoeta, a casa di una Real Sociedad che è già certa della qualificazione in Europa League,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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