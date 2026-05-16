Real Sociedad-Valencia domenica 17 maggio 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici Pipistrelli attesi a San Sebastian

Da infobetting.com 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 17 maggio 2026 alle ore 19:00 si sfidano Real Sociedad e Valencia in una partita valida per la Liga. La squadra ospite, con 43 punti, si trova in una posizione di vantaggio rispetto alle squadre che lottano per non retrocedere. La partita si svolge a San Sebastian, dove il Valencia cerca punti fondamentali per mantenere la categoria. Le formazioni e le quote sono già disponibili, e gli appassionati si preparano a seguire una sfida determinante per entrambe le squadre.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La lotta salvezza in Liga coinvolge davvero tantissime squadre, che nelle ultime due partite si giocano la stagione: una di queste è il Valencia, che ha 43 punti ed un vantaggio importante sulle terzultime. I Pipistrelli saranno impegnati ad Anoeta, a casa di una Real Sociedad che è già certa della qualificazione in Europa League,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

real sociedad valencia domenica 17 maggio 2026 ore 19 00 formazioni quote pronostici pipistrelli attesi a san sebastian
© Infobetting.com - Real Sociedad-Valencia (domenica 17 maggio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. Pipistrelli attesi a San Sebastian
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Real Sociedad-Levante (sabato 04 aprile 2026 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. Un gol per parte a San Sebastian?Il Levante vive una situazione di classifica quasi disperata ma sta provando a credere in un miracolo sportivo: la squadra valenciana è andata a...

Real Sociedad-Alaves (sabato 11 aprile 2026 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. Partita aperta a San Sebastian?La Real Sociedad sente avvicinarsi il momento più importante della stagione: la finale di Copa del Rey che si giocherà sabato 18 aprile, contro...

LaLiga, Real Sociedad-Valencia diretta tv: lo streaming live gratisScopri dove guardare la partita Real Sociedad-Valencia in streaming gratis: su BET365 per seguire la diretta tv live della sfida ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web