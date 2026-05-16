Real Sociedad-Valencia domenica 17 maggio 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici Pipistrelli attesi a San Sebastian
Domenica 17 maggio 2026 alle ore 19:00 si sfidano Real Sociedad e Valencia in una partita valida per la Liga. La squadra ospite, con 43 punti, si trova in una posizione di vantaggio rispetto alle squadre che lottano per non retrocedere. La partita si svolge a San Sebastian, dove il Valencia cerca punti fondamentali per mantenere la categoria. Le formazioni e le quote sono già disponibili, e gli appassionati si preparano a seguire una sfida determinante per entrambe le squadre.
La lotta salvezza in Liga coinvolge davvero tantissime squadre, che nelle ultime due partite si giocano la stagione: una di queste è il Valencia, che ha 43 punti ed un vantaggio importante sulle terzultime. I Pipistrelli saranno impegnati ad Anoeta, a casa di una Real Sociedad che è già certa della qualificazione in Europa League,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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