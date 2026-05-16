Real Sociedad-Valencia domenica 17 maggio 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici Pipistrelli attesi a San Sebastian

Domenica 17 maggio 2026 alle ore 19:00 si sfidano Real Sociedad e Valencia in una partita valida per la Liga. La squadra ospite, con 43 punti, si trova in una posizione di vantaggio rispetto alle squadre che lottano per non retrocedere. La partita si svolge a San Sebastian, dove il Valencia cerca punti fondamentali per mantenere la categoria. Le formazioni e le quote sono già disponibili, e gli appassionati si preparano a seguire una sfida determinante per entrambe le squadre.

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