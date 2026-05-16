Rayo Vallecano-Villarreal domenica 17 maggio 2026 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Valenciani di scena a Vallecas
Domenica 17 maggio 2026 alle ore 19:00 si disputerà la partita tra Rayo Vallecano e Villarreal, con le formazioni ufficiali, quote e pronostici già disponibili. Per il Rayo Vallecano si tratta dell’ultima partita in casa prima della finale di Conference League contro il Crystal Palace, prevista tra dieci giorni. La squadra madrilena è ferma a 44 punti in campionato, ancora senza la certezza della salvezza, anche se la distanza dalla zona retrocessione è ormai minima.
Ultima uscita casalinga della stagione per il Rayo Vallecano, che tra 10 giorni giocherà la finale di Conference League contro il Crystal Palace: i madrileni sono a quota 44 in Liga, non sono ancora ufficialmente salvi anche se manca davvero pochissimo per essere tranquilli. I Matagigantes sperano di compiere l’ultimo passo domenica, quando riceveranno il. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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