Rayo Vallecano-Villarreal domenica 17 maggio 2026 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Valenciani di scena a Vallecas

Domenica 17 maggio 2026 alle ore 19:00 si disputerà la partita tra Rayo Vallecano e Villarreal, con le formazioni ufficiali, quote e pronostici già disponibili. Per il Rayo Vallecano si tratta dell’ultima partita in casa prima della finale di Conference League contro il Crystal Palace, prevista tra dieci giorni. La squadra madrilena è ferma a 44 punti in campionato, ancora senza la certezza della salvezza, anche se la distanza dalla zona retrocessione è ormai minima.

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