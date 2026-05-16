Rayo Vallecano-Villarreal domenica 17 maggio 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici Valenciani di scena a Vallecas

Domenica 17 maggio 2026 alle 19:00 si gioca la sfida tra Rayo Vallecano e Villarreal, valida per la penultima giornata di campionato. I madrileni, che domenica prossima affronteranno la finale di Conference League contro il Crystal Palace, disputano la loro ultima partita casalinga della stagione. Attualmente il Rayo Vallecano ha raggiunto quota 44 punti in classifica, ma non è ancora matematicamente salvo, anche se la salvezza sembra ormai vicina.

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