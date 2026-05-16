Rayo Vallecano-Villarreal domenica 17 maggio 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici Valenciani di scena a Vallecas
Domenica 17 maggio 2026 alle 19:00 si gioca la sfida tra Rayo Vallecano e Villarreal, valida per la penultima giornata di campionato. I madrileni, che domenica prossima affronteranno la finale di Conference League contro il Crystal Palace, disputano la loro ultima partita casalinga della stagione. Attualmente il Rayo Vallecano ha raggiunto quota 44 punti in classifica, ma non è ancora matematicamente salvo, anche se la salvezza sembra ormai vicina.
Ultima uscita casalinga della stagione per il Rayo Vallecano, che tra 10 giorni giocherà la finale di Conference League contro il Crystal Palace: i madrileni sono a quota 44 in Liga, non sono ancora ufficialmente salvi anche se manca davvero pochissimo per essere tranquilli. I Matagigantes sperano di compiere l’ultimo passo domenica, quando riceveranno il. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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