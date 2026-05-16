Ravenna Farmacie attiva un innovativo sistema per non dimenticare l’assunzione di terapie e medicinali

Ravenna Farmacie ha avviato un nuovo sistema per aiutare i pazienti a ricordare le assunzioni di medicinali e terapie. L'innovativo metodo, noto come deblistering, consente di monitorare e gestire le prescrizioni in modo più preciso. Il sistema mira a ridurre le dimenticanze e gli errori durante l'assunzione dei farmaci, garantendo che le terapie vengano seguite correttamente nei giorni e negli orari stabiliti. Questa iniziativa si inserisce in un'ottica di miglioramento della gestione terapeutica.

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