Ravenna Farmacie attiva un innovativo sistema per non dimenticare l’assunzione di terapie e medicinali
Ravenna Farmacie ha avviato un nuovo sistema per aiutare i pazienti a ricordare le assunzioni di medicinali e terapie. L'innovativo metodo, noto come deblistering, consente di monitorare e gestire le prescrizioni in modo più preciso. Il sistema mira a ridurre le dimenticanze e gli errori durante l'assunzione dei farmaci, garantendo che le terapie vengano seguite correttamente nei giorni e negli orari stabiliti. Questa iniziativa si inserisce in un'ottica di miglioramento della gestione terapeutica.
Un sistema innovativo di assistenza terapeutica (in gergo, deblistering) che permette ai pazienti di non dimenticare di assumere la terapia nei giorni e negli orari prestabiliti: evitando dimenticanze o errori nella adesione al programma terapeutico che costituiscono un fenomeno molto rilevante. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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