Rassegne Libri in Fondazione | lunedì la presentazione di Un mondo di italiano

Lunedì 18 maggio alle 17 si terrà a Napoli, presso Palazzo Ricca in via dei Tribunali, la presentazione del libro “Un mondo di italiano”. L’evento si svolge nell’ambito di una serie di rassegne e iniziative dedicate alla lingua italiana, con l’obiettivo di approfondire le sue caratteristiche e il suo ruolo nella cultura. La presentazione è aperta al pubblico e prevede la partecipazione di autori e esperti del settore.

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