Rassegne Libri in Fondazione | lunedì la presentazione di Un mondo di italiano
Lunedì 18 maggio alle 17 si terrà a Napoli, presso Palazzo Ricca in via dei Tribunali, la presentazione del libro “Un mondo di italiano”. L’evento si svolge nell’ambito di una serie di rassegne e iniziative dedicate alla lingua italiana, con l’obiettivo di approfondire le sue caratteristiche e il suo ruolo nella cultura. La presentazione è aperta al pubblico e prevede la partecipazione di autori e esperti del settore.
Tutti pazzi per la lingua italiana. Con Lunedì 18 maggio alle 17 a Napoli, a Palazzo Ricca (Via dei Tribunali, 213), è in programma la presentazione del volume Un mondo di italiano. Didattica e oltre negli Istituti italiani di cultura, scritto dai funzionari diplomatici del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Marco Maria Cerbo e Annarita Guidi. Con Senegal, Corea del Sud e Argentina in testa, una panoramica approfondita su come l’italiano sia insegnato e promosso in tutto il mondo. All’incontro moderato dal giornalista Gianfranco Coppola, partecipano con gli autori: Orazio Abbamonte Presidente Fondazione Banco... 🔗 Leggi su Ildenaro.it
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