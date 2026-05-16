Rapina violenta a Ventimiglia arrestati 4 extracomunitari

Quattro persone sono state arrestate dalla polizia a Ventimiglia in seguito a una rapina violenta avvenuta in via Tenda, vicino al cimitero comunale. Gli agenti hanno fermato i sospetti in flagranza di reato, accusandoli di aver commesso una rapina aggravata e di aver provocato lesioni personali dolose a un altro cittadino. Tutti e quattro sono extracomunitari e sono stati portati in caserma per le verifiche. L’episodio si è verificato nel pomeriggio.

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Ventimiglia – la polizia ha arrestato in flagranza di reato 4 responsabili di rapina aggravata e lesioni personali dolose in concorso, in danno di altro connazionale Il luogo teatro dell’azione delittuosa era via Tenda nei pressi del cimitero comunale. Dopo le 19.00, conclusa la quotidiana somministrazione pasti in favore di alcuni migranti, uno di essi, regolare con le normative sul soggiorno nel territorio nazionale, si appartava in zona per rilassarsi. Non aveva fatto i conti con quattro scalmanati cittadini extracomunitari, anch’essi regolari, che, all’improvviso, senza alcuna plausibile ragione, si scagliavano con inaudita violenza contro di lui, picchiandolo con calci e pugni procurandogli lesioni al volto e all’arcata dentaria con fuoriuscita di liquido ematico, sottraendogli il suo cellulare. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Violenta rapina a Milano, arrestati due egizianiNella notte tra sabato e domenica, un ragazzo di 21 anni, di origini dominicane, è stato vittima di un’aggressione da parte di due giovani. Milano, rapina violenta in tram: arrestati tre marocchiniNottata di ordinaria violenza a bordo di un tram Atm della linea 15, in viale Dei Missaglia a Milano. Rapina a Roverino, Polizia arresta quattro somaliSecondo quanto ricostruito dagli investigatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ventimiglia, la vittima si trovava nell’area dopo la distribuzione serale dei pasti destinati ad alcuni migran ... riviera24.it Agguato a Ventimiglia dopo la distribuzione dei pasti ai migranti, uomo picchiato senza motivo: 4 arrestiQuattro stranieri arrestati a Ventimiglia per rapina aggravata e lesioni ai danni di un connazionale. Intervento tempestivo della Polizia. virgilio.it