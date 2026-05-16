Rapina di un Rolex davanti l'hotel Excelsior arrestato uno dei presunti responsabili | era fuggito dai domiciliari
Un uomo, condannato in primo grado e agli arresti domiciliari nella provincia di Torino, è stato arrestato dopo una fuga avvenuta il 30 marzo scorso. L’individuo era scomparso dalla sua abitazione e si trovava nelle mani delle forze dell’ordine, che lo hanno rintracciato presso la casa di una donna nel centro cittadino. La fuga è avvenuta pochi giorni prima di un furto avvenuto davanti a un hotel, dove è stato sottratto un orologio di marca Rolex.
L'uomo era stato condannato in primo grado, ed era ai domiciliari nella provincia di Torino: sparito il 30 marzo scorso, è stato ritrovato in casa della mare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sullo stesso argomento
Rapina a mano armata nell'hotel "Excelsior" e poi la latitanza per sfuggire ai domiciliari: arrestato 30enneI militari della stazione carabinieri del Rione Traiano hanno dato esecuzione a una ordinanza in materia cautelare di sostituzione della misura degli...
Napoli, spari per rapinare turista all’Hotel Excelsior: arrestato il 33enne evaso dai domiciliariÈ stato arrestato a Napoli il 33enne napoletano ritenuto responsabile della violenta rapina avvenuta nell’agosto 2025 all’interno dell’Hotel...
SEI ARRESTI PER LA RAPINA ALLA GIOIELLERIA NEL CENTRO STORICO DI PERUGIA Si finsero clienti, interessati all’acquisto di un Rolex e poi, a un cenno, spianarono le pistole in faccia al titolare e ai dipendenti per poi farsi consegnare monili in oro, oro facebook
La Polizia di Stato di Milano ha arrestato due uomini, un cittadino bulgaro di 19 anni e un italiano di 24 anni, rispettivamente accusati di rapina aggravata e truffa aggravata. lamilano.it/milano/milano-… x.com
Roma fa un grande recupero proprio alla fine per mantenere viva la loro corsa alla Champions League. Dramma finale! reddit
Rapina di un Rolex davanti l’hotel Excelsior, arrestato uno dei presunti responsabili: era fuggito dai domiciliariEra fuggito dal regime dei domiciliari facendo perdere le sue tracce, ma i carabinieri della stazione di Napoli Rione Traiano lo hanno ritrovato in poco meno di due mesi: si nascondeva in casa della ... fanpage.it
Da Napoli alla Spagna per rapinare Rolex, tra gli arrestati anche il volto noto Giuseppe MacorLa Polizia di Stato a Napoli ha eseguito 12 arresti in una operazione contro rapinatori di orologi di pregio di origine napoletana che hanno colpito tra Marbella, Barcellona, Malaga, Ibiza e Palma de ... internapoli.it