Rapina di un Rolex davanti l'hotel Excelsior arrestato uno dei presunti responsabili | era fuggito dai domiciliari

Da fanpage.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo, condannato in primo grado e agli arresti domiciliari nella provincia di Torino, è stato arrestato dopo una fuga avvenuta il 30 marzo scorso. L’individuo era scomparso dalla sua abitazione e si trovava nelle mani delle forze dell’ordine, che lo hanno rintracciato presso la casa di una donna nel centro cittadino. La fuga è avvenuta pochi giorni prima di un furto avvenuto davanti a un hotel, dove è stato sottratto un orologio di marca Rolex.

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L'uomo era stato condannato in primo grado, ed era ai domiciliari nella provincia di Torino: sparito il 30 marzo scorso, è stato ritrovato in casa della mare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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