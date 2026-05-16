Negli ultimi tempi, è cresciuta la diffusione di una truffa che sfrutta i QR code sui parcometri. In questa truffa, un malintenzionato sostituisce il codice originale con uno fasullo, inducendo le persone a pagare tramite un link fraudolento. Chi cade nel tranello può vedere svuotati i propri conti bancari o ricevere addebiti indesiderati. Per difendersi, ci sono alcune strategie da adottare, come controllare attentamente il QR code e verificare che il sito di pagamento sia ufficiale.

Da Pesaro l’allarme sulla nuova frode digitale. Non solo parcheggi, ma anche ristoranti, app, volantini e colonnine elettriche. Ecco come funziona il quishing e le regole per difendersi Scendi dall’auto, tiri fuori lo smartphone, inquadri il quadratino bianco e nero sul parcometro e paghi. Questione di secondi. Ma proprio qui si nasconde una delle ultime truffe digitali: il quishing: QR Code e phishing. L’allarme arriva da Pesaro, dove Pesaro Parcheggi ha scoperto decine di adesivi pirata incollati sopra i codici QR originali dei parcometri cittadini. L’azienda ha rimosso le esche e sporto denuncia, ma il fenomeno rischia di replicarsi ovunque e non solo sui parcheggi. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Quishing, la truffa del QR Code ai parcometri che svuota i conti: i cinque trucchi per difendersi

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That Parking Meter QR Code Might Be Fake

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