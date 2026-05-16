Quindici AV | ecco il laboratorio contro il rischio frane

A Quindici, un comune in provincia di Avellino, sarà realizzato un nuovo laboratorio dedicato alla prevenzione dei rischi ambientali e idrogeologici. L’iniziativa nasce da un accordo tra l’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino meridionale e l’amministrazione comunale. La struttura sarà destinata allo studio e alla ricerca sui fenomeni di dissesto idrogeologico, con l’obiettivo di migliorare la gestione e la prevenzione di eventuali frane e alluvioni nella zona. La realizzazione del laboratorio è prevista per i prossimi mesi.

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QUINDICI (AVELLINO), 16 MAGGIO 2026 – Nascerà a Quindici un laboratorio dedicato alla prevenzione ambientale e al rischio idrogeologico grazie all’intesa istituzionale siglata tra l’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino meridionale e il Comune irpino. La Commissione straordinaria che guida l’amministrazione comunale, dopo lo scioglimento del consiglio nel 2024, ha consegnato ai funzionari dell’Autorità un immobile confiscato alla criminalità organizzata che ospiterà il nuovo centro operativo. L’accordo avrà una durata di cinque anni e punta a rafforzare le attività di monitoraggio, prevenzione e studio del territorio in un’area segnata da una delle più gravi tragedie idrogeologiche italiane. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Quindici (AV): ecco il laboratorio contro il rischio frane ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Chili face au prochain grand séisme : une catastrophe inévitable – Documentaire Catastrophes - AMP Sullo stesso argomento Nasce a Quindici un laboratorio per la prevenzione delle franeDiventa realtà l’intesa istituzionale tra il comune di Quindici e l'autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale volta alla... Amendolara: 2,7 milioni per blindare il borgo contro il rischio franeL’amministrazione di Amendolara, guidata dalla sindaca Maria Rita Acciardi, ha presentato una richiesta di finanziamento da circa 2 milioni e 700...