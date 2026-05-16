Un uomo che ha trascorso trent’anni a immergersi nelle acque degli atolli ha dichiarato che una particolare grotta rappresenta la sua casa, nonostante sia difficile anche per chi ha competenze avanzate. Ex sommozzatore militare, ora lavora come consulente per le forze di sicurezza e la difesa di un arcipelago. La sua esperienza si concentra sull’esplorazione di grotte marine in ambienti complessi e insidiosi. La dichiarazione è stata rilasciata in un’intervista in cui ha descritto le caratteristiche di questa insenatura sommersa.

Shafraz Naeem, ex sommozzatore militare ora consulente per la Difesa e la Polizia delle Maldive, è un esperto nell'esplorazione delle grotte marine negli atolli, con 30 anni di esperienza subacquea sulle spalle. Conosce come le proprie tasche il luogo dove sono morti tragicamente i cinque sub italiani. "Ho fatto fatto almeno 50 immersioni nelle grotte di Alimathà, con le giuste precauzioni e l'equipaggiamento adatto. Ogni volta è stata un'esperienza fantastica ma con la consapevolezza dei rischi estremi che stavo correndo". "Perizia e precauzione - spiega - sono necessarie: per me scendere ad Alimathà non è stato difficile, sono un sub specializzato in immersioni in grotta e ogni volta avevo la giusta miscela di gas, l'attrezzatura adeguata e un sistema di riserva". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Quella grotta è la mia casa, insidiosa anche per super esperti"

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