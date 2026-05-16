Naeem, sub veterano delle Maldive, descrive la grotta di Alimathà come la sua casa, sottolineando che anche per lui, con molta esperienza, rappresenta un ambiente insidioso. Ha effettuato almeno cinquanta immersioni in quella stessa grotta, sempre adottando le precauzioni necessarie e utilizzando l'equipaggiamento appropriato. La sua esperienza si inserisce in un quadro di competenza e attenzione, elementi fondamentali per affrontare ambienti sottomarini complessi come quello di Alimathà.

«Ho fatto fatto almeno 50 immersioni nelle grotte di Alimathà, con le giuste precauzioni e l'equipaggiamento adatto. Ogni volta è stata un’esperienza fantastica ma con la consapevolezza dei rischi estremi che stavo correndo». Shafraz Naeem, sub maldiviano e pioniere delle immersioni professionali, è un esperto nell’esplorazione delle grotte marine negli atolli delle Maldive con 30 anni di esperienza subacquea. Conosce come una seconda casa le grotte della tragedia. «Perizia e precauzione -spiega l’ex sommozzatore militare ora consulente per la Difesa e la Polizia delle Maldive- sono necessarie: per me scendere ad Alimathà non è stato difficile, sono un sub specializzato in immersioni in grotta e ogni volta avevo la giusta miscela di gas, l’attrezzatura adeguata e un sistema di riserva». 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - "Quella grotta è la mia casa, insidiosa anche per super esperti": parla Naeem, veterano dei sub maldiviani

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