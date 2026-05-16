Un uomo ha trascorso sette anni a viaggiare in un furgone, attraversando diversi paesi e continenti. La sua esperienza è stata documentata nel corso del tempo e ora viene raccontata da un giornalista. L’autore fa riferimento a un famoso romanzo di avventure in cui il protagonista compie un viaggio intorno al mondo in ottanta giorni, ma questa volta si tratta di un’odissea moderna, durata molto più a lungo. La narrazione si concentra sulle tappe di questo lungo percorso e sulle vicende vissute durante il viaggio.

Leo Turrini racconta Giulio Verne che Phileas Fogg, il suo eroe letterario, impiegò ottanta giorni per fare il giro del mondo. Usando treni, piroscafi, elefanti, eccetera. Ma quanto tempo ci vorrebbe usando un. camper? Se state pensando che la domanda è destinata a restare senza risposta, beh, vi sbagliate. Una risposta c’è. Il signor Cesare Pastore, nato a Livorno nel 1939, una mattina decise di affrontare l’impresa. Accompagnato dalla moglie Elisabeth, si mise in viaggio. A bordo appunto di un camper opportunamente denominato ’Vagator’. Pronti, via: in sette anni, percorrendo oltre 137.000 chilometri, la coppia ha imitato il Fogg di Verne. Su quattro ruote! L’avventura è stata descritta in un libro appunto intitolato ’Vagator’: è la descrizione dell’itinerario dall’Alaska alla Terra del Fuoco. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Quattro ruote e fantasia. Sette anni in furgone in giro per il mondo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

UFO: NON È CHE L'INIZIO: La seconda tranche di file UAP arriva tra 7 giorni

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Incidente a Milano, mamma e bambina di sette anni investite da un furgone: finiscono in ospedale

Casetta su ruote e furgone in fiamme: intervengono i vigili del fuocoA dare l'allarme è stata una passante che, transitando in via Marco Polo, ha notato il rogo e ha immediatamente allertato i caschi rossi Un incendio...

Quattro ruote e fantasia. Sette anni in furgone in giro per il mondoLeo Turrini Racconta Giulio Verne che Phileas Fogg, il suo eroe letterario, impiego’ ottanta giorni per fare il giro del mondo. quotidiano.net

A Cesena torna Ruotando lo show delle due e quattro ruoteTorna alla Fiera di Cesena, da sabato 23 a domenica 24 novembre, Ruotando - Kustom Kulture: le due e quattro ruote saranno protagoniste nell'offerta di oltre 250 espositori e un programma di ... ansa.it